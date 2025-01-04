大月町の道の駅では海をイメージした幻想的なイルミネーションが訪れた人たちを楽しませています。イルカやタツノオトシゴ―。青いライトに照らされてまるで海の中のような幻想的な光景が広がっています。大月町の道の駅ふれあいパーク大月で行われるイルミネーションは冬の賑わいと作ろうと町民有志がまいとし企画するものです。ＬＥＤおよそ５万個が使われていてサンゴやウミガメなどが鮮やかに