年末年始をふるさとで過ごした人や観光客のUターンラッシュが4日ピークを迎えました。午前9時ごろの高知龍馬空港です。年末年始をふるさと高知で過ごした人たちのUターンは4日がピークで、出発ロビーは大きな荷物を持った人たちで混雑し見送りに来た家族に手を振って別れを惜しむ姿が見られました。高知を出発する空の便は日本航空・全日空の東京・大阪行きが4日、5日ともに、ほぼ満席となっていてU