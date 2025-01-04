静岡学園―東福岡PK戦でキックを決める東福岡6人目の宇都宮夢功＝U等々力サッカーの全国高校選手権第5日は4日、千葉市のフクダ電子アリーナなどで準々決勝4試合が行われ、準決勝（11日・国立競技場）の組み合わせは東福岡―前橋育英（群馬）、流通経大柏（千葉）―東海大相模（神奈川）に決まった。3度の制覇を誇る東福岡は静岡学園との強豪対決で、0―0からのPK戦を5―4で制した。2度目の頂点を狙う前橋育英は堀越（東京A）