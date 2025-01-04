正月三が日に都内で餅をのどに詰まらせ、高齢の男性2人が死亡しました。東京消防庁によりますと、元日から3日までの正月三が日で、73歳から84歳までの高齢の男女9人が餅をのどに詰まらせて救急搬送され、うち、板橋区の70代の男性と練馬区の80代の男性のあわせて2人が死亡しました。東京消防庁は、▼餅は小さく切り、食べやすい大きさにしてゆっくり噛むことや、▼餅を食べる前には、お茶や汁物を飲んでのどを潤しておくよう注意を