今年夏に行われる予定の参議院選挙について立憲民主党の野田代表は、今回、改選される124議席の「与党過半数割れを実現する」と述べました。立憲民主党野田代表「少なくとも改選議席の、与党の過半数割れは実現し、そしてもっと大きな目標としては、さらなる与党の過半数割れに勢いを付けていくように頑張っていきたい」そのうえで野田代表は「そのためにも真価が問われるのは、この国会でいかに存在感を示すかだ」と、今月