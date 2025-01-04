渡邊圭祐（31）瀧本美織（33）が4日、都内で、ダブル主演のテレビ東京「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（6日スタート、月曜午後11時6分）の会見に出席した。漫画原作で、セレブ一家を舞台にしたドロドロ愛憎劇を描いた作品。渡邊は「最初漫画を読ませていただき、すごく凄惨（せいさん）な現場、生々しい場面が描かれてる。でもそれぞれのキャラクターに人間味があふれていて、おもしろそうなドラマになりそうだと思いました