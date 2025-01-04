なでなでしますか今も恐竜が生きる「白亜町」やわらかであたたかい暮らしの記録／恐竜はじめました3（1）蘇った恐竜の赤ちゃんたちが暮らす町・白亜町。社会人の倉田と暮らすトリケラトプスのバブは、まるで赤ちゃんのような仕草から「バブちゃん」と呼ばれ、倉田や白亜町の人々からあたたかく見守られて成長しています。バブ以外にもさまざまな種類の恐竜が、人々と暮らしを共にしている白亜町。恐竜たちの愛くるしい姿は、SNSで