ピックが飛んできた！広すぎる駅の構内図に大混乱！ 諦めかけた子ザメに声をかけたのは／おでかけ子ザメ6（1）映画化も決定！ アニメもマンガも大人気の『おでかけ子ザメ』をご存知ですか？少し懐かしい匂いのする町・八魚町（やうおちょう）をはじめ、お友達がいっぱいできた都会でのおでかけを楽しむ子ザメちゃんの姿が、とても可愛らしく癒やされると注目を集めています。今回は都会のおでかけだけでなく、摩訶不思議な「夜魚町