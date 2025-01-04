7月2日放送のNHK『あさイチ』で、家政婦makoさんが、”この世で一番簡単”だと思われるオムレツの作り方を紹介していました。それは、フライパンもボウルも菜箸もフライ返しも使わず、電子レンジ調理に使えるポリ袋1枚で作るオムレツ。作り方は超簡単で、ポリ袋に卵などの材料を入れたら袋をシャカシャカ♪それを電子レンジで1分30秒加熱するだけです！使ったポリ袋は捨てればいいので、洗い物も出なーーーい