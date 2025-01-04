見た目は生姜食べることが仕事のモチベーションに!? ラップで包む「自家製ソーセージ」／今夜はアレで飲みたい！（1）自分用のおつまみを作るのって、なんでこんなに楽しいの!?『ワカコ酒』で大ブレイクした、広島県出身・在住の漫画家である新久千映さん。新久さんはお酒が大好きな食いしん坊で、美味しいものを食べるためなら努力を惜しまない（!?）人でもあります。そんな新久さんが「今夜アレで飲みたい！」という強い思いの一