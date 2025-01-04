慢性腎臓病（CKD）は、進行しても初期症状がほとんどないため、早期発見が重要とされています。本記事では、CKDの診断基準として重要な2つのポイントである「尿たんぱくの存在」と「eGFR（推算糸球体ろ過量）」について解説します。腎臓の健康を守るために、尿検査や血液検査で確認すべき項目や、その背景にある仕組みを高柳ひかり先生に詳しく教えてもらいました。 ≫【イラスト解説】慢性腎臓病「CKD」とはなにか 原因と治療法