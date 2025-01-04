監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 皮膚結核の概要 皮膚結核は、結核菌への感染と発症により皮膚が障害される疾患です。 結核の多くは肺に発症しますが、肺以外の組織や臓器に発症するものもあります。肺以外に発症するものは「肺外結核」と呼ばれ、皮膚結核のほか「泌尿生殖器結核」「髄膜結核（結核性髄膜炎）」「心膜結核（結核性心膜炎）」「リンパ節結核」「粟