最大9連休となった年末年始。正月をふるさとなどで過ごした人たちのUターンラッシュは、１月4日にピークを迎えています。このうち、JR新山口駅の上り線のホームでは大きな荷物を持った家族連れや見送りの人たちで混雑していました。JR西日本によりますと新幹線の混雑は４日がピークで、上りの指定席は終日ほぼ満席の状態だということです。（兵庫に帰る人は）「おじいちゃんおばあちゃんと過ごしました。