ドジャースのブランドン・ゴームズGMは3日（日本時間4日）、ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指している佐々木朗希投手について言及。昨年12月に面談をしているが、2度目の面談の可能性について問われると「そうなることを願う」と話した。 ■ド軍GM「2回目の面談実現を願う」 米スポーツ専門メディア『The Athletic』のファビアン・アルダヤ記者は同日、自身のＸ（旧ツイッター