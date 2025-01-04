【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』は、1月21日発売 乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（ 1月21日発売）より、すっぴん×ポニテの“素のまま”カットが公開された。 今回先行解禁されたのは、湖に飛び込んだあとにほぼすっぴん×ポニテになった五百城のカット。あまりにも自然な表情に、一緒に住んでいるかのような錯覚を起こしてしまう“素のまま”カ