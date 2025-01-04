地元の伝統芸能を知ってもらおうと、1月4日に岩国市で神楽舞「山代白羽神楽」が披露されました。（やましろしらはかぐら）進物の大進岩国店の駐車場に現れたのは3匹の大蛇。山代白羽神楽のヤマタノオロチという演目です。この神楽舞は、岩国市美和町二ツ野町で江戸時代から受け継がれていて、県の無形民俗文化財に指定されています。このイベントは、へび年に合わせ地域の人たちに地元の伝統芸能を知ってもらいたいと、進物の大進