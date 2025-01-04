KAT-TUNの中丸雄一さん（41）が活動を再開することを3日、所属事務所が発表しました。STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで、「2025年1月3日（金）より当社専属契約タレント 中丸雄一（KAT-TUN） の活動再開をお知らせいたします」と発表。「この度は、ファンの皆様並びに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。今後、中丸は初心に立ち返り、芸能活動により一層真摯に取り組んでま