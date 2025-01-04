俳優の古田新太（59）が4日放送のTOKYOFM「GrandSeikopresentsMyTimeMyStory」（土曜正午）にゲスト出演。ドラマ「不適切にもほどがある！」の撮影を振り返った。パーソナリティーの松下奈緒から「どんな1年でしたか？」と聞かれ「『ふてほど』っていうのが昨年ドラマありましたけど、私は古田さんのミュージカルシーンが凄い大好きで」と感想を伝えられる一幕があった。「どうせクドカンだし、どうせまたバカ