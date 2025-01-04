今年も活況を見せる福袋商戦。根強い節約志向から“お得な食品の福袋”が売れているといいます。福袋から見えてくる2025年の日本経済の行方とは。きのう初売りを迎えた都内の百貨店。記者「開店の30分前ですが、長い行列がすでにできています」小雨の中、多くの客のお目当ては福袋です。こちらは去年、歴史的な高値となったお米の福袋。4500円相当が3780円で販売。ほかにも、数千円お得に買える国産牛の福袋に、4000円相当の備蓄食