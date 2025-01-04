日本テレビ「あの時実は…巨人リーグ優勝の裏側全部話しますSP」が昨年12月30日午前7時から放送され、中山礼都内野手（22）が巨人ファンを歓喜させたあの劇的シーンを振り返った。岸田行倫捕手（28）をMC役に井上温大投手（23）、中山、浅野翔吾外野手（20）の4人で開かれた“ブレークスター”座談会。2024年における中山の名場面はもちろん、10月20日に行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第5