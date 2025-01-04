市川團十郎（４７）、長女で舞踊では市川ぼたんとして活動する女優・堀越麗禾（１３）、長男・市川新之助（１１）に密着した「成田屋にござりまする市川團十郎と家族の１年」（日本テレビ系）が３日、放送され、姉弟の固い絆を感じさせる場面がいくつもあった。昨年（２０２４年）４月、姉弟でのＣＭ撮影の現場で、新之助は「見せてもらっていいですか？み〜せて」と自ら映像をチェック。「僕イケメンじゃん！」とおすまし顔