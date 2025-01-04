最近、すっかりその姿を地上波で見なくなった国際政治学者の三浦瑠璃氏（44）。’24年４月には、業務上横領の罪で、逮捕・勾留されている元実業家の夫と離婚。その３ヵ月後、本誌は、三浦氏と日本維新の会所属の若手議員との親密な現場に遭遇した。’24年８月１日に配信した記事をもとに詳細を振り返る。高級寿司を一緒に堪能した男性は……皇居・半蔵門のすぐ近くに位置する瀟洒（しょうしゃ）なホテル。夜が深まり始めた21時ごろ