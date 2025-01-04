立憲民主党の野田佳彦代表（67）が4日、三重県伊勢市での年頭会見で、石破茂首相（67）が主要野党と連立政権を組む大連立について「選択肢としてはあるんでしょう」と発言したことについて「平時では私、考えていません。むしろ政権を交代させるために野党の力を結集するということに主眼を置いて取り組んでいきたい」と可能性を否定した。 【写真】自民党にレッドカードを突き付ける野田佳彦代表 石破首相は1日に放送