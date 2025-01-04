2024年11月に行われた2024年アメリカ大統領選挙で、共和党候補のドナルド・トランプ氏が第47代アメリカ大統領に当選しました。トランプ次期大統領は2025年1月20日に行われる大統領就任式で、第47代アメリカ大統領に就任することとなるのですが、この就任式にテクノロジー業界から多額の寄付が寄せられていることが明らかになっています。Apple CEO Tim Cook donates $1 million to Trump inaugurationhttps://www.axios.com/2025/0