King ＆ Princeの永瀬廉が4日、都内で行われたドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』制作発表に、山下美月、西畑大吾、小関裕太、鹿賀丈史と共に出席。年末年始に“アイドルらしからぬ”ことをしたことを明かした。【写真】ドラマ『御曹司に恋はムズすぎる』制作発表に出席した山下美月、西畑大吾ら本作は、大手アパレルメーカーの会長の孫として、思いっきり甘やかされ自由奔放に生きてきた御曹司・天堂昴（永瀬）が、真逆の環境