女優の川島海荷が４日、新年のあいさつを自身のＳＮＳに投稿した。モコモコのバスケットハットをかぶり、露店のそばに立つ写真をインスタグラムに投稿。「あけましておめでとうございます〜もう三が日終わっちゃったけど。さぁ、、２０２５年初詣のおみくじは大吉でしたほんと嬉（うれ）しくて飛び跳ねて喜んだ笑」と絵文字をまじえて報告。「ピースがお箸みたいになっていますが、これもご愛嬌（きょう）ということで…今