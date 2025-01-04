◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ第１１節第１日サントリー３（２６―２４、２５―１８、２３―２５、２５―８）１東レ静岡（４日、エディオンアリーナ大阪）昨季Ｖリーグ覇者で今季リーグ４位のサントリーは、ホームで同８位の東レ静岡を３―１で下し、１３勝目（６敗）を挙げた。９月に２４歳を迎える「巳（み）年」の“年男”で、サントリーの高橋藍は、チーム２位の２１得点と躍動。２０２５年初戦を白星で飾り