◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽準々決勝静岡学園０―０（ＰＫ４―５）東福岡（４日、Ｕとどろき）静岡学園は、東福岡に０―０からのＰＫ戦の末に敗れ、優勝した２０１９年度大会以来、５大会ぶりの準決勝進出を果たすことはできなかった。静岡県勢は５大会連続のＰＫ戦敗退となった。運命のＰＫ戦で、先攻の静学は４人目のＤＦ野田裕人主将（３年）が外したが、東福岡も５人目が失敗。さらに静学は６人目のＦＷ乾皓洋