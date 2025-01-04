令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）第17話「カラメる触手は幸福味」が5日に放送される。【動画】【仮面ライダーガヴ】第17話「カラメる触手は幸福味」予告失踪した高校生を探すショウマ（知念英和）は、高校生以外にも「親切で優しい」人間が次々と失踪していることを知る。そんな人間ばかりがグラニュートに狙われている？だとしたら幸果（宮部のぞみ）が危ない！ショウ