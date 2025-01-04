ミャンマー国軍は４日、独立記念日に合わせ、刑務所などに収監されている受刑者と外国人に恩赦を与え解放すると発表した。対象は外国人１８０人を含む受刑者５８６４人。国軍を批判し、「虚偽の情報を広めた」として有罪判決を受けた人も含まれているという。２０２１年２月に国軍がクーデターを起こした際に拘束され汚職防止法違反などの罪で有罪判決を受け、拘束が続く民主化運動指導者アウン・サン・スー・チー氏は含まれて