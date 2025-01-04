箱根駅伝の２区で日本人歴代最速となる１時間５分４３秒を記録した創価大のエース、吉田響（４年）が大会が終了した３日、自身のＸを更新。長文で思いを綴った。創価大は総合７位だった。「２日間、創価大学の応援ありがとうございました。そして、山の神になれると信じてくれた皆様、本当にごめんなさい。山の神になることはできませんでした」と、目標としていた箱根の代名詞的な存在である５区での活躍ができなかったことを