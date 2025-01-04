スーパー戦隊シリーズ最新作『爆上戦隊ブンブンジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）バクアゲ43「豪快なハンドル」が5日に放送される。【動画】【ブンブンジャー】バクアゲ43「豪快なハンドル」予告射士郎（葉山侑樹）がまさかの裏切り!?「ブンブンジャーを解散しろ」と、大也（井内悠陽）に銃を向けた。ブンブンジャーが大ピンチになったそのとき、伝説の宇宙海賊・ゴーカイジャーが現れて…!?