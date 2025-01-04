タレントの上沼恵美子が２日放送の読売テレビ・日本テレビ系「上沼×サンドの出すぎた杭は打たれない」に出演。審査員を務めた２０１９年の「ＮＨＫ紅白歌合戦」生放送終了後にタクシーで大阪の自宅へ帰ったことを明かした。番組のエンディングで、ともにＭＣを務めたお笑いコンビ・サンドウィッチマンの２人とトーク。一緒に務めた審査員を務めた１９年の紅白の裏話を語ったが、上沼は「あれ終わって帰ったんですよ。あのまん