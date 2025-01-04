東京消防庁は4日、東京都内（稲城市と島嶼（とうしょ）部を除く）で1〜3日に70〜80代の男女9人が餅をのどに詰まらせて救急搬送され、そのうち男性2人が死亡したと発表した。男女3人も心肺停止などの重篤な症状になったという。同庁によると、いずれも速報値で、搬送されたのは、70代が4人、80代が5人。日にち別では、1日に最多の4人が搬送され、2日は2人、3日は3人だった。亡くなったのは、板橋区の70代男性と練馬区の80代男