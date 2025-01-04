乃木坂46五百城茉央（19）のファースト写真集「未来の作り方」（1月21日に小学館から発売）の下着姿の先行カットが4日、解禁された。今回解禁されたのは、湖に飛び込んだ後にほぼすっぴんの状態でポニーテールになった写真。自然な表情で洗面台の前に立つ、一緒に住んでいるかのような錯覚を起こしてしまうような1枚という。下着姿が美しいスタイルを際立たせている。写真集はポルトガル・リスボンなどで撮影。自身初のヨーロッパ