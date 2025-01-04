ショッピングモールなどの大型施設に隣接しているコインパーキングではナンバー読み取り式で、ゲートがないタイプが増えています。こうした駐車場では支払いをしないクルマは増えそうな気がしますがどうなのでしょうか。ゲートなしで不正は増えた？ 減った？ショッピングモールや、テーマパークなどの大型施設に隣接しているコインパーキングに、車両を動かなくするロック板や駐車券、さらにはゲートをなくした駐車場が増えてい