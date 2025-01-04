エミレーツ航空は、エアバスA350-900型機の商業運航を1月3日から開始した。初の投入路線はドバイ〜エディンバラ線で、当初は運航開始日の11月4日から投入を予定していたものの、受領の遅れに伴い延期していた。エアバスA350-900型機には、ビジネスクラスを「1−2−1」配列で32席、プレミアムエコノミークラスを「2−3−2」配列で21席、エコノミークラスを「3-3-3」配列で259席の計312席を配置している1月8日から、ドバイ〜バーレー