ピスタチオスイーツ専門店「ピスタアンドトーキョー(PISTA & TOKYO)」から、2025年バレンタインギフトにむけたショコラトリュフ「ピスタチオ ピスタチオ」が登場。2025年1月14日(火)から順次、東京ギフトパレット店、日本橋〓島屋S.C.店ほかにて発売される。ピスタチオ尽くしの限定トリュフナッツの女王“ピスタチオ”に着目したスイーツブランド「ピスタアンドトーキョー」。2025年バレンタインにむけて贈るショコラトリュフ