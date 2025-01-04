Awich(エーウィッチ)の新曲「Frontiers」が、2025年1月5日(日)に配信リリースされる。Awichの新曲「Frontiers」Kアリーナ横浜でのワンマンライブをソールドアウトさせたほか、サブヘッドライナーに抜擢された「フジロックフェスティバル '24」、世界最大級の野外音楽フェス「コーチェラ・フェスティバル」への出演と、2024年は国内外で目覚ましい躍進を重ねてきたAwich。アニメ「シャングリラ・フロンティア」2期 第2クールOPに新