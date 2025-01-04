お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。後輩に渡したお年玉について語った。芸人で食っていけるようになってからは、毎年お年玉を配っている伊達。最近は芸人の子供に渡す形にしていて「25万円ぐらいは飛んだな」と明かした。一方で「戻ってくるのは3万ぐらい」だという。「こっち