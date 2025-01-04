◇第103回全国高校サッカー選手権準々決勝(4日)全国高校サッカー選手権の準々決勝が各地で行われ、Aゾーンでは東福岡(福岡)と静岡学園(静岡)が対戦しました。今大会ここまで無失点で勝ち上がってきた両校。互いにチャンスをつくるも堅い守りに阻まれ、0―0のままPK戦へと突入します。3人目まで全員がシュートを決めた両チーム。先攻の静岡学園は、Jリーグ・川崎フロンターレ内定のキャプテン野田裕人選手が4人目のキッカーを務めま