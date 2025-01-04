年末年始を海外で過ごした人たちの帰国ラッシュもピークを迎えています。インドネシアから帰国「息子が転勤で駐在しているので会いに行ってきた。久しぶりにのんびりできる時間がとれてうれしかった」「日本とはずいぶん違って人があふれていた。花火がばんばんあがったり。やっぱりお雑煮食べたい。普通にお餅食べたい」マレーシアから帰国「海外で初めて年越ししたので、日本と違ってまたすごく良い雰囲気で、良い経験ができた」