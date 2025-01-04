国内不動産デジタル証券の市場規模の推移ホテルや商業施設といった不動産に投資するデジタル証券の発行が急拡大し、市場規模は昨年までの3年間で40倍以上に伸びている。数十億円規模の物件も小口化することで投資の最低購入額を引き下げ、個人でも参加しやすいのが売りだ。配当金以外に地域の特産品を特典にしたり宿泊優待券を付けたりして、現地を訪れてファンになってもらおうとする取り組みもある。小口の投資ができるデジ