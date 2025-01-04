最大9連休となった年末年始。正月をふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュの影響で、新幹線や空の便はきょうも混雑しています。横浜から帰省「じいじとばあばの家に遊びに来ました。けっこう寒かった」正月を道内で過ごした人たちで混雑したけさの新千歳空港。手を振り、別れを惜しむ人たちの姿もみられました。横浜から帰省「久々に家族に会えて楽しかったです。娘と甥っ子と遊んだのが一番楽しかったです」日本航空