歌手の和田アキ子（74）が4日放送のニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」に出演。自身の体調について語った。92歳の俳優・仲代達矢「まだ、引退宣言はしておりません！」冒頭、「お正月早々、右目がおかしい」と笑った和田。その後のトークで、「上から言ったら目やね。右目が網膜色素上皮裂孔。目の真ん中の黒目が真っ黒で見えない。月に1回は注射の手術をしている」と明かし、「右耳はちょっと難聴気