ガールズグループCherry Bullet出身でオーディション番組『Girls Planet 999：少女祭典』にも出演したキム・ボラがXRミュージカル『扉を越えて』（原題）の主人公にキャスティングされた。 【写真】なぜ韓国グループは「7年」で解散してしまうのかキム・ボラが出演する『扉を越えて』は、自閉スペクトラムを持つ少女キム・ハナが新しい学校に転校しながら体験する話を扱った作品。同作は混合現実（Mixed Reality）技術を活用して現