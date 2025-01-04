世界で分断と対立が深まる中、日本は今年、戦後80年を迎えます。なぜ戦争を始め、やめられなかったのか。日本テレビはNNN各局とともに「いまを、戦前にさせない」をテーマに考えます。初回は、戦後70年談話の作成をリードした専門家への取材を通じ、伊佐治健･報道局長が解説します。■ウクライナ、ガザ…日本周辺でも黒田みゆアナウンサー「広島と長崎に原爆が投下され、戦争が終わって80年となる今年。私たちは『いまを、戦前にさ