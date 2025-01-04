「東京ダービー」（４日、平和島）高橋二朗（７５）＝東京・３２期・Ｂ１＝は４日の初日６Ｒで４コースから３着。道中は３号艇の浜野谷憲吾（東京）との接戦を制し、上々の立ち上がりを決めた。レース後は「いい足をしていたね」と納得の表情。「前検では回り足がいいかなって思ったけど、本番ではバランスが取れて良かった。ターン出口の押しが良くて、そこから全部の足につながっている感じ」と手応えをつかんでいた。昨年