もみじちゃんが保護されたのは、今から2年前のこと。【写真】カメラをじっと見つめる子猫のころX（旧Twitter）ユーザーの伊藤さんち（@ITOfamily1632）さんが、偶然、段ボールの中から子猫の鳴き声がすることに気づいたのです。近所のコンビニの裏に置かれていたその段ボールは、養生テープでぐるぐると巻かれていました。急いで開封すると、そこには、子猫とともにおもちゃやごはんが入っていたといいます。「その日は、雨が降り