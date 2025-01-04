中国のポータルサイト・淘宝百科にこのほど、宮崎駿監督のアニメーション作品がなぜ世界中のファンの心をつかむのかについて考察した記事が掲載された。記事はまず、「宮崎監督のアニメーションはまるで魔法のように、私たちを想像力と感情に満ちた幻想的な旅へと誘う。宮崎監督の作品がこれほどまでに心に響く理由とは何なのだろうか？本記事では、宮崎監督作品の独特な魅力と、作品が国境を越え、永遠の名作となった理由を探る」